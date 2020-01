L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto anche per quanto riguarda il mercato di serie A. Il Genoa non si ferma. Oggi Juan Manuel Iturbe (26) volerà in Italia: è lui (una novantina di presenze in serie A tra Verona, Roma e Torino) l’uomo chiamato a mettere insieme i gol che Christian Kouamé (22), acquistato dalla Fiorentina – con cui si è parlato del prestito di Riccardo Sottil (20) – al di là dell’infortunio al ginocchio che lo vedrà rientrare solo a maggio, non potrà comunque più garantire. L’intesa col Pumas è stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fi ssato a 4 milioni di euro. Le visite mediche sono in programma domani, nell’ultimo atto di questa sessione di trattative. Nel giorno dell’uffi cialità del trasferimento di Andrea Masiello (33) dall’Atalanta e delle visite mediche di Iago Falque (30) preso dal Torino in prestito con diritto di riscatto fi ssato a 8 milioni, restano da limare alcuni dettagli per Vittorio Parigini (23). Ha già sostenuto le visite mediche, ma manca ancora l’intesa defi nitiva col club granata. Si è poi registrata la fumata bianca per Adama Soumaoro (27), capitano del Lille. In uscita, El Yamiq (27), va in prestito al real Saragozza per i prossimi 6 mesi. Il Cagliari, dopo che l’operazione legata al trasferimento di Marko Pjaca (24) dalla Juventus è saltata – il giocatore potrebbe rientrare nel mirino della Samp – si coccola Gaston Pereiro (24), il trequartista all’occorrenza attaccante esterno, che non appena atterrato ha subito rilanciato: «Sono arrivato in un club con una grande tradizione di giocatori uruguaiani». Per lui c’è un contratto fi no al 2024.

Il Sassuolo, coi soldi fi gli della cessione di Alfred Duncan (26) alla Fiorentina è pronto a stringere per Gianluca Caprari (26) con la Sampdoria, andando oltre agli inserimenti di Parma e Spal. Oggi sono attesi nuovi contatti tra le parti per cercare di chiudere l’operazione. La Spal, dal canto suo, ha messo nel mirino Luca Castro (30) del Cagliari: è stata presentata un’off erta sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. A breve potrebbe arrivare, dal club viola la liquidità fi glia della cessione di Igor (22) – 5 milioni – e si potrà agire. Col Verona i dirigenti di Commisso hanno intanto sorpassato il Napoli per Sofyane Amrabat (23) e c’è ottimismo per la fumata bianca di una operazione chiusa in vista di giugno. Il Parma ha invece defi nito il triangolo per assicurarsi Ionut Radu (22) attraverso la complicità dell’Inter. In attacco, invece ci si muove per Alfredo Donnarumma (29) del Brescia e Michael Krmencik (26) del Viktoria Plzen. Il Torino, se davvero Simone Zaza (29) dovesse fi nire al Villarreal, è pronto ad assicurarsi Andrea Favilli (22) del Genoa: ieri c’è stato un incontro con l’entourage del ragazzo per sondare il terreno e manifestare la volontà di puntare su di lui al momento giusto. Il Lecce ha assoluto bisogno di un difensore centrale per Liverani: tra i profili valutati c’è quello di Augustin Rogel (22), uruguaiano con passaporto italiano che in estate si è trasferito al Tolosa, in Ligue 1, senza tuttavia trovare quella continuità ricercata. L’alternativa sarebbe Ardian Ismajili (23), nazionale albane se di proprietà dell’Hajduk Spalato. La Fiorentina, intanto, sta cedendo in queste ore Maxi Olivera (27) a titolo defi nitivo in Messico, al Juarez, mentre Luca Ranieri (20) fi nirà come previsto in prestito all’Ascoli.