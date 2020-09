L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie B. Il Cosenza ha ufficializzato l’ingaggio di Ben Kone dal Torino. L’Ascoli ha preso in prestito con diritto di riscatto e controriscatto Sarr del Bologna. Il Monza è indeciso se puntare su Ciano o Mancosu. Il Lecce è pronto ad assicurarsi il primo nel caso in cui dovesse partire il secondo. Accelerata della SPAL per Luca Ranieri. Al Venezia piace l’attaccante Jallow.