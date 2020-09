L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle quasi certe riammissioni in Serie C di Foggia e Bisceglie. Il Foggia ha conquistato il primato del girone H di Serie D dopo i 5 punti di penalizzazione al Bitonto. Per il Bisceglie, invece, è stato applicato il principio di slittamento della classifica nel girone C di Serie C, una volta decretata la retrocessione del Picerno. Tuttavia, la Pianese presenterà un ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per far valere la propria posizione.