L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara di oggi in Coppa Italia tra Milan e Lazio.

Il Milan negli ultimi due anni è tornato ai vertici del calcio italiano, ha ritrovato competitività e solidità. Un ulteriore step potrà essere fatto solo quando la squadra rossonera tornerà ad alzare un trofeo, e la Coppa Italia rappresenta un vero e proprio obiettivo stagionale per Stefano Pioli. Ecco perché la sfida di questa sera contro la sua ex squadra sarà giocata con la miglior formazione e tutta la voglia di superare il turno. «Tutte vogliono vincere questa competizione e anche noi vogliamo provare a farlo, quindi la partita di con la Lazio è importantissima e sicuramente saremo preparati per affrontarla», ha spiegato l’allenatore rossonero. Il Milan, inoltre, non alza al cielo la Coppa Italia da 19 anni e dalle parti di via Aldo Rossi non vedono l’ora di rispolverare la bacheca, ma prima c’è da giocare il delicato impegno contro la Lazio: «L’obiettivo nostro è di continuare a dare il massimo partita per partita, poi i conti si fanno alla fine. Siamo in un momento della stagione molto importante, con la Lazio è da dentro o fuori: è una sfida importantissima e noi dobbiamo prepararci nel miglior modo possibile e continuare a dare il massimo e continuare a crescere», ha raccontato il tecnico.

Poco turnover per Stefano Pioli, il Milan tiene al passaggio del turno e vuole strappare il pass per la semifinale. «Schiererò la formazione migliore, ovviamente in base alle condizioni dei miei giocatori. L’avversario è di alto livello, tranne il Napoli sono rimaste tutte le prime sette del campionato», ha detto Pioli. Ma a San Siro arriverà una formazione guidata sapientemente da un uomo di calcio come Maurizio Sarri, reduce da una soddisfacente vittoria in campionato contro la Fiorentina. Pioli ha già fatto scattare il campanello d’allarme, la Lazio non si può sottovalutare: «È allenata molto bene, con dei giocatori che hanno grandissima qualità. Un reparto offensivo composto da Milinkovic, Luis Alberto, Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro, credo che sia di altissimo livello. Dovremo fare una partita molto attenta, cercare di chiudere tutti gli spazi e rimanere molto compatti e avere soluzioni offensive che possano creare problemi ai nostri avversari».