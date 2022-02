L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Catanzaro risalito in classifica dopo gli ultimi successi.

Terza vittoria consecutiva e classifica che certifica il rilancio del Catanzaro, nuovamente 3º dopo tre mesi vissuti all’insegna di risultati altalenanti. Si punta alla seconda piazza dopo aver scalato 4 posizioni in una settimana, anche se c’è da fare attenzione ai cali di tensione e Vivarini non predica altro se non mantenere i piedi ben piantati a terra. I progressi del periodo passano tanto dall’applicazione dei nuovi concetti voluti dal tecnico, sulla panchina giallorossa da fine novembre, quanto dal mercato di gennaio che ha innalzato il tasso tecnico di una rosa che ora può contare su cambi di pari valore rispetto alle scelte iniziali. La marcia in più, infatti, è arrivata nei secondi tempi, ove si pensi che 5 delle ultime 6 reti sono state realizzate in quelle fasi. Il tutto puntando e riconfermando la difesa a tre che si dimostra come un autentico baluardo, dal momento che è la migliore del girone e la quarta di tutta la Lega Pro.

A godersi le ultime prestazioni che, seppur lentamente, stanno riavvicinando il pubblico al Catanzaro che finalmente gioca bene e trascina, è il dg Diego Foresti, il quale, da parte sua spende parole di elogio per chi sta scendendo in campo: «Desidero fare i complimenti alla squadra per come sta interpretando le partite. Vincere contro un avversario forte come l’Avellino non è un caso, visto che anche loro se la giocheranno fino alla fine per arrivare a traguardi importanti». Il direttore Foresti, alle dipendenze del Catanzaro da agosto 2020, nonostante gli alti e bassi che una piazza come quella giallorossa soffre da decenni, desidera aggiungere alcuni ringraziamenti: «Faccio i complimenti a tutti e posso dire che in questi 18 mesi in cui sono al Catanzaro, contro l’Avellino ho visto la partita perfetta in tutto. Voglio dare i giusti meriti al pubblico che è stato grandioso, anche se in questa stagione, per demeriti nostri, non eravamo riusciti a trasmettere quello che abbiamo visto in queste ultime partite e spero – si sbilancia –, possano essere quantitativamente sempre di più anche perché la squadra coi tifosi dalla propria parte è più forte».