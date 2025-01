Corriere dello Sport: “Como, Parma e Genoa protagonisti. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Corriere dello Sport riporta che il Como è vicino a chiudere l’accordo per Ivan Fresneda (20). I lariani rilanciano le proprie ambizioni puntando sul duttile terzino spagnolo dello Sporting, seguito in passato anche dalla Roma. Decisivo il ruolo di Cesc Fabregas (37), che ha convinto personalmente il giocatore ad accettare la proposta del club neopromosso. L’operazione si chiuderà con un prestito.

Luiz Felipe (27) riparte invece dal Marsiglia. L’ex difensore della Lazio, accostato di recente al Napoli, ha firmato un contratto fino al 2026 con il club francese. Dopo la rescissione con l’Al-Ittihad, il classe ’97 torna in Europa da svincolato.

Attivissimo anche il Genoa, che segue con attenzione il centrocampista romeno Darius Olaru (26) senza perdere di vista Warren Bondo (21) del Monza. Quest’ultimo, già accostato alla Fiorentina, è stato nel mirino dell’Atalanta dopo il rifiuto dei liguri di cedere Morten Frendrup (23). Intanto, la Dea ha salutato Ben Godfrey (26). Il difensore inglese, acquistato in estate per circa 9 milioni di euro, torna in Premier League per unirsi all’Ipswich Town dopo essere stato bocciato da Gian Piero Gasperini (66).

DUELLO TRA CLUB. L’Empoli si tiene stretto il colombiano Devis Vasquez (26), uno dei protagonisti della stagione. Nonostante l’interesse di diversi club, il portiere in prestito dal Milan non si muoverà fino a giugno. Nel frattempo, il club toscano è impegnato nella cessione di Jacopo Fazzini (21) e nella ricerca di un attaccante per sostituire l’infortunato Pietro Pellegri (23). Tra i profili seguiti c’è sempre Eldor Shomurodov (29), nome che resta sul taccuino anche del Venezia.

I lagunari, determinati a rinforzarsi, hanno già chiuso l’arrivo di Alessio Zerbin (25) dal Napoli. L’accordo per l’esterno d’attacco prevede un prestito fino a giugno con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

RINFORZI PER PECCHIA. Anche il Parma si muove sul mercato. Dopo i contatti per Kai Wagner (27), il club ducale ha definito l’acquisto del terzino sinistro Mathias Fjørtoft Løvik (21) dal Molde, per un’operazione da circa 6 milioni di euro. Per la difesa, sondaggio in corso per Alessandro Vogliacco (26).

Sul fronte delle uscite, il Parma registra diverse richieste dalla Serie B per l’esterno svedese ex Lecce, Pontus Almqvist (25).