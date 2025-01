Corriere dello Sport: “Saric-Frosinone. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Potrebbero esserci movimenti in uscita per Caserta. Il ds Ciro Polito ha l’obiettivo di sfoltire la rosa, cedendo i giocatori finora meno impiegati. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due prestiti sembrano destinati a cambiare aria: il difensore della Juventus Next Gen Riccardo Turicchia (21) e il centrocampista della Roma Riccardo Pagano (20) potrebbero proseguire altrove. Stessa sorte per il terzino destro Marcello Piras (20), che andrà al Crotone.

Per quanto riguarda il difensore centrale brasiliano Matias Lui Antonini (26), nonostante alcune richieste ricevute, non si muoverà. Sul fronte entrate, piace il profilo di Kees De Boer (24), mediano olandese in scadenza con la Ternana, apprezzato per la sua duttilità.

Un centrocampista di quantità resta la priorità per il Frosinone. Sempre secondo il Corriere dello Sport, i nomi più caldi sono Ben Konè (24) del Como e Dario Saric (27) del Palermo.

Nel frattempo, Davide Grassini (24) ha lasciato la Carrarese per approdare al Lecco in Serie C, mentre l’attaccante Giuseppe Antonio Panico (27) è vicino all’Avellino. Dai campani potrebbe invece trasferirsi in Toscana il centravanti Cosimo Patierno (33), già allenato da Calabro alla Virtus Francavilla.

Infine, lo Spezia è alla ricerca di un portiere dopo il secondo grave infortunio in allenamento per Mouhamadou Sarr (27). La Sampdoria, invece, sta monitorando il centrocampista Filippo Bandinelli (29).