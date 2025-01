Reggiana, tutti i sogni di Vergara: «Playoff in doppia cifra e Napoli. Sfidare squadre come il Palermo…»

Intervistato da Massimo Boccucci per il Corriere dello Sport, oggi in edicola, Totò Vergara, il fantasista della Reggiana, si racconta tra sogni, obiettivi e voglia di migliorarsi. Il giovane scugnizzo di Frattaminore, che compirà 22 anni il prossimo 16 gennaio, ha già lasciato il segno in Serie B con numeri importanti: 4 gol, 4 assist e un totale di 19 presenze per 1.299 minuti giocati. Tra tatuaggi carichi di significato e la grinta di chi punta in alto, Vergara guarda al futuro con determinazione, puntando alla salvezza con la Reggiana e al sogno di tornare un giorno a vestire la maglia del Napoli.

Vergara, la sosta dopo 2 vittorie di fila cosa sta portando?

«Era importante finire il 2024 più sereni e andare in vacanza. Ci siamo riusciti con due belle partite. Ora c’è serenità, che è la cosa più importante per noi».

I propositi per il 2025?

«La salvezza prima possibile, poi se arriverà qualcosa di più l’accoglieremo volentieri. Restare con i piedi per terra è fondamentale».

Avete trovato continuità?

«Se pensiamo alle ultime 5 gare con 3 vittorie direi che l’abbiamo trovata, peccato il passo indietro a Cittadella. Una lezione».

Su quali aspetti insiste Viali?

«Lavoriamo sugli atteggiamenti, non li dobbiamo sbagliare. Anche la società trasmette tranquillità, questo è un vantaggio che ci sentiamo di poter sfruttare».

Com’è questa Serie B?

«Difficile e bella. È stimolante giocare in certi stadi e contro avversari importanti, per esempio Palermo e Samp. In B si devono fare le giocate trovando spazi e tempi, la differenza la fa questo».

Vi aspetta il Bari in casa.

«Loro vengono da qualche difficoltà, ma dopo la sosta sappiamo che cambia tutto e tante cose possono mettersi a posto. Al ritorno sarà come se fosse la 1ª».

La prova migliore e quella da dimenticare?

«A Cremona la nostra gara più bella e non solo per il successo, la peggiore è stata a Cittadella».

Vergara è contento di sé?

«Direi di sì, però potrei dare di più. Magari trovare una maggiore continuità perché a volte faccio cose buone e altre no. Poi vorrei cercare qualche obiettivo più ambizioso».

Obiettivo di squadra e personale?

«Sogno i playoff e arrivare in doppia cifra. Il realismo, intanto, mi fa pensare alla salvezza».

Visto tutto del suo repertorio?

«Manca qualcosa, ma lo dico solo se e quando succederà».

Dove può migliorare?

«A livello tecnico potrei essere più pulito e so di perdermi talvolta in mezzo al campo».

Gioca anche per il Napoli?

«Certamente, l’idea di poter un giorno tornare a casa ce l’ho».

La sua sfida più grande è tornare al Napoli?

«Sì, è una squadra che lotta per vincere il campionato. So anche quanto sarà difficile tornarci».