Corriere dello Sport: “Palermo, il nuovo Ds subito in azione. Ecco le prime uscite”

Potrebbe rendersi necessario l’arrivo di un nuovo portiere qualora lo stop di Desplanches dovesse protrarsi più del previsto. Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, oggi in edicola, segnala come una possibile soluzione possa essere Devis Vasquez (26), di proprietà del Milan ma attualmente in prestito all’Empoli. Tuttavia, il club toscano non sembra disposto a privarsi di un elemento considerato fondamentale nello schema di D’Aversa.

Il ds rosanero dovrà anche valutare l’opportunità di aggiungere un esterno, considerando lo stop forzato di Di Mariano, alle prese con un problema al menisco del ginocchio, e la probabile partenza di Appuah. Intanto, Diakité è finito nel mirino del Como.

Antonio La Rosa sottolinea inoltre come Osti stia monitorando con attenzione sia il centrocampo che la difesa. In mediana potrebbero esserci innesti, tra cui il nome dell’ex rosa Pajtim Kasami, classe 1992, attualmente alla Sampdoria e in scadenza a giugno. Allo stesso tempo, non mancano possibili uscite, come quella di Saric, e situazioni da chiarire, come quella di Gomes, il quale, su suggerimento del procuratore, potrebbe essere attratto da offerte provenienti dalla Serie A.