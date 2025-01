Gds: “Palermo, il mercato entra nel vivo. Osti al lavoro su Brunori, Gomes e nuovi innesti”

Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, oggi in edicola, racconta come il Palermo sia pronto a muoversi sul mercato sotto la guida del nuovo direttore sportivo Carlo Osti. Dopo la deludente prima parte di stagione, la priorità è rinforzare una rosa che ha mostrato limiti evidenti. Ieri Osti ha incontrato la squadra, primo passo per analizzare una situazione complessa e tracciare la strategia per il futuro.

Nodo Brunori e Gomes. Tra le priorità di Osti, sottolinea Salvatore Orifici, c’è il futuro del capitano Brunori e del mediano Gomes. Prima dell’esonero, De Sanctis aveva dichiarato che Brunori fosse centrale nel progetto rosanero, ma ora il ds dovrà decidere se confermarlo o valutare eventuali offerte. Cagliari e Venezia hanno già chiesto informazioni, ipotizzando sia un prestito oneroso da un milione di euro sia una cessione definitiva. Toccherà a Osti chiarire il ruolo del bomber nel nuovo corso del Palermo.

Situazione diversa per Gomes, che ha già fatto intendere di voler cambiare aria, puntando a un trasferimento in Serie A o all’estero. Al momento, però, non ci sono offerte concrete, ma il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione.

Possibili uscite. Sempre secondo il Giornale di Sicilia, Diakité è finito nel mirino del Como, sebbene non abbia espresso la volontà di lasciare Palermo. Per il difensore maliano non ci sono ancora proposte ufficiali, ma un’offerta potrebbe arrivare presto. Intanto Peda è richiesto dal Foggia in Serie C, mentre Saric interessa al Frosinone. Ufficiale, invece, il trasferimento in prestito del portiere Nespola al Flaminia Civita Castellana.

Movimenti in entrata. Osti dovrà intervenire anche in entrata. Tra i primi obiettivi c’è un portiere, vista la poca affidabilità di Desplanches e il ruolo di Sirigu più come riserva che titolare. Devis Vasquez, attualmente all’Empoli, è il nome più caldo, ma non è l’unica opzione sul tavolo.

In difesa, prosegue Salvatore Orifici, serviranno rinforzi indipendentemente dalle uscite. La priorità è sostituire Lucioni e trovare un’alternativa valida a Lund sulla fascia sinistra. Rimangono vivi i nomi di Di Chiara e Murru, ma Osti potrebbe esplorare anche altre soluzioni.

Centrocampo e attacco. A centrocampo, il ritorno di Blin potrebbe garantire stabilità, ma tutto dipenderà dalle uscite. Se Gomes dovesse partire, il Palermo interverrà sicuramente per dare a Dionisi nuovi interpreti in mezzo al campo.

In attacco, Appuah potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con più continuità, mentre in entrata restano caldi i nomi di Lapadula, Raimondo e Gytkjær. Per l’attaccante del Cagliari si proverà a chiudere a breve, mentre Raimondo potrebbe restare un’opzione valida anche per il futuro.

Tanto lavoro da fare. Con meno di un mese alla chiusura della finestra di mercato, il Palermo ha davanti una lunga lista di operazioni per rinforzare una squadra che deve rilanciarsi. Osti è già al lavoro per garantire a Dionisi i rinforzi necessari per dare una svolta alla stagione.