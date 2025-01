Gds: “Palermo verso il Modena. Continua l’emergenza infortuni”

Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, oggi in edicola, racconta il primo giorno del Palermo nel 2025. La squadra si è ritrovata ieri a Torretta per riprendere gli allenamenti dopo la sosta, con una seduta pomeridiana alla quale hanno assistito anche il nuovo direttore sportivo Carlo Osti e l’amministratore delegato Gardini. Quest’ultimo è rientrato in Sicilia in anticipo per stare vicino alla squadra e confrontarsi con il nuovo ds, mentre Osti ha fatto il suo esordio ufficiale al Palermo Cfa.

A sette giorni dalla sfida casalinga contro il Modena, seguita dal match con la Juve Stabia, i problemi da risolvere per Dionisi restano numerosi. Il tecnico deve fare i conti con diverse defezioni, soprattutto in porta (Desplanches, Gomis e Di Bartolo indisponibili) e sugli esterni offensivi (out Di Francesco e Di Mariano).

Incontri e mercato. Dionisi ha avuto un primo confronto con Osti per illustrare i meccanismi della squadra e pianificare insieme le prime mosse di mercato. Nel frattempo, il nuovo ds, che sarà presentato ufficialmente alla stampa nei prossimi giorni, ha già iniziato a lavorare sul mercato e ha tenuto un briefing con i giocatori. L’obiettivo è stato quello di presentarsi e raccogliere informazioni dirette su cosa non abbia funzionato finora.

Clima più sereno dopo giorni difficili. L’atmosfera sembra essersi rasserenata dopo la chiusura disastrosa del 2024, segnata dal violento assalto al pullman della squadra a seguito della sconfitta contro il Cittadella. Tuttavia, c’è ancora molto da sistemare, soprattutto sul piano tattico.

Assetto tattico da definire. Gli esperimenti tattici partiranno solo la prossima settimana, ma appare improbabile che Dionisi riproponga lo stesso schieramento visto al Tombolato, dove la squadra ha mostrato evidenti limiti. Sicura l’assenza di Desplanches tra i pali, con Sirigu pronto a difendere la porta. È altrettanto difficile che venga confermato il tridente formato da Insigne e Vasic alle spalle di Le Douaron.

Verso Modena. Dionisi potrebbe valutare il rientro di Diakité sulla fascia destra, mentre per Blin servirà ancora pazienza. Affrettarne il rientro dopo un lungo stop rischierebbe di compromettere il recupero, ma il ritorno dell’ex capitano del Lecce potrà dare una scossa sia dal punto di vista tattico che motivazionale.

Con sette giorni per preparare la sfida contro il Modena e l’arrivo di Osti al timone delle operazioni di mercato, il Palermo punta a ritrovare compattezza e risultati per risalire la classifica e riconquistare la fiducia dei tifosi.