Corriere dello Sport: “C’è Iachini per la panchina della Salernitana”

Testa a testa fino a tarda sera tra Pasquale Marino e Beppe Iachini per la panchina della Salernitana.

Come riportato da Franco Esposito sul Corriere dello Sport, non si esclude comunque una clamorosa conferma di Roberto Breda, anche se la decisione definitiva era attesa nella notte. Marino resta il favorito, con Iachini che, intanto, è stato sondato anche dalla Sampdoria.

La pesante sconfitta nel derby contro la Juve Stabia potrebbe costare cara non solo a Breda, ma anche al direttore sportivo Valentini. Il presidente Iervolino, intenzionato a tentare il tutto per tutto per salvare la categoria, ha trascorso una giornata intera dedicata ai colloqui, sondando anche Ballardini e ricevendo la proposta di Calori, subito scartata.

Sfumata, invece, l’ipotesi di un ritorno di Martusciello.

Il calendario offre ancora speranze: come ricorda Esposito, la Salernitana affronterà negli ultimi sei turni ben cinque scontri diretti, iniziando sabato prossimo contro il Sudtirol all’Arechi.

Seguiranno poi Cittadella (trasferta a Pasquetta), Cosenza (gara interna il 25 aprile), Mantova (ancora in casa alla penultima giornata) e Sampdoria (ultima sfida a Marassi).

La zona playout dista solo due punti, mentre sono cinque le lunghezze dalla salvezza diretta.

Serve però una scossa, sottolinea ancora il Corriere dello Sport: non si può più regalare un tempo agli avversari come accaduto a Castellammare, dove nella ripresa la squadra ha dimostrato — nonostante l’inferiorità numerica — di poter costruire gioco e occasioni.

Il bilancio di Breda è insufficiente: 12 punti in 12 partite.

Il mercato di gennaio gestito da Valentini ha deluso: dei nove acquisti per una spesa di 2,8 milioni di euro, solo tre elementi sono titolari fissi. Il mancato assalto a Pohjanpalo — per cui Iervolino era disposto ad aumentare l’offerta — e la scelta di puntare su Raimondo hanno ulteriormente incrinato il rapporto tra società e direttore sportivo.

Infine, le recenti dichiarazioni pubbliche di Valentini, prima e dopo il derby, hanno irritato ulteriormente l’ambiente, alimentando il malumore.

La squadra, da alcuni colloqui interni, avrebbe manifestato compattezza attorno a Breda, ma il futuro resta incerto.

Oggi la ripresa degli allenamenti al centro Mary Rosy, con la Salernitana alla disperata ricerca di una difficile rimonta per evitare la retrocessione.