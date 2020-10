L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle ultime trattative di mercato. Nainggolan non si è allenato con l’Inter, infatti è quasi fatta per il suo passaggio al Cagliari. Il Napoli è alle prese con la cessione di Llorente. Il Torino è ad un passo da Gaston Ramirez. Rolando Mandragora è stato acquistato dalla Juventus, ma resterà almeno per un’altra stagione all’Udinese. L’ex rosa Edinson Cavani firmerà un contratto ricchissimo con il Manchester United.