L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul Trapani. L’avventura dei siciliani in Serie C finisce qui. Di Donato rescinde il contratto e “ufficializza” l’estromissione del club, che non potrà disputare la sfida contro il Catanzaro. E oggi i tifosi dovranno ingoiare un altro boccone amaro.