Corriere dello Sport: “Catanzaro, intrigo Vandeputte”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Catanzaro e il futuro di Vandeputte.

Il vento torna a spirare a favore (non solo metaforicamente) sul Catanzaro e non più contro. Infatti, la brezza questa volta soffia in direzione di un accordo che sarebbe vicino con mister Vivarini, tale da consentire quale conseguenza il riavvicinamento con Alberto Aquilani, pronto a sedere sulla panchina giallorossa dopo una lunga attesa. Mai disperare, anche se firme non ce ne sono.

PRESIDENTE DINAMICO. L’attivismo del presidente Floriano Noto, pronto a gestire in prima persona la grana più delicata della sua gestione che si avvia ad iniziare la settima stagione, ovvero la divergenza di idee col tecnico contrattualizzato anche per l’annata che si apre lunedì che tanto bene ha fatto in panchina, è vicino alla conclusione. Floriano Noto e Vincenzo Vivarini, dopo un franco faccia a faccia (l’ormai lontano 11 giugno), col gelo immediatamente calato su entrambi, le successive pec di convocazione del tecnico rimaste senza risposta, qualche scaramuccia a colpi di interviste del tecnico prontamente smentite con chiosa presidenziale conciliante, hanno pensato bene di ammorbidire i toni pensando di poter siglare la pace, evitando così beghe giudiziarie, in una situazione che concludendosi con un accordo consente ad entrambe le parti di iniziare il rispettivo futuro (Vivarini andrà a Frosinone), attuando le proprie scelte senza più aspettare. Finalmente in casa giallorossa si può pensare a ripartire, ma c’è sempre da riempire la casella più importante, quella dell’allenatore, con Alberto Aquilani che da mister giallorosso designato già da un bel po’ ha aspettato declinando altre offerte. Il ds Polito, dopo essere stato a Milano per alcuni sondaggi di mercato, sarà in sede in questo week end insieme al dg Paolo Morganti, ha avviato contatti anche con Eugenio Corini, ex Palermo e vincitore della serie B col Brescia, e Paolo Bianco, ex Modena e collaboratore di Massimiliano Allegri alla Juventus (2022/23), ma non si escludono nomi nuovi per una panchina che il presidente Noto vuole con una certa continuità tecnica.

POLITO OPERATIVO. In attesa delle ufficializzazioni sul fronte più atteso dell’allenatore, chi non sta con le mani in mano è il neo ds, Ciro Polito, alle prese con tante trattative di mercato pronte a decollare ufficialmente da lunedì, il ds filtra le varie richieste giunte per arrivare all’esterno offensivo belga Jari Vandeputte (28) con Udinese e Torino da una parte e Salernitana e Cremonese che si sono aggiunte al Palermo nelle valutazioni che girano sui 3 milioni. Anche Andrea Fulignati (29) molto corteggiato, Palermo e Cremonese in pole position per un portiere che ha dimostrato di saper giocare bene anche coi piedi, prezioso, dunque, nella costruzione del gioco dal basso. Per Stefano Scognamillo (30) c’è la Salernitana.