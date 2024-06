La Salmaso si gode la B: «Un’intesa vincente. Piazze come Palermo…»

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla partnership tra Serie B e BKT che durerà ancora quattro anni.

Dieci anni con la Lega Serie B il prossimo traguardo: le basi sono state gettate ieri. E alla doppia cifra si arriverà in parallelo a un campionato che cresce a vista d’occhio. Ieri BKT, azienda leader nel mercato degli pneumatici Off-Highway, ha ufficializzato il legame che porta a una nuova sinergia per i prossimi 4 anni. Avanti insieme. «Per il prossimo quadriennio prevediamo un ulteriore passo in avanti, consolidando questo campionato come uno dei più affascinanti», ha spiegato Lucia Salmaso, Ceo di BKT Europa. «La presenza di squadre e città sempre più rilevanti ha contribuito a determinare ascolti e stadi pieni. Il torneo sarà ancora tra i più seguiti in Italia. È una Serie B ricchissima di tradizione, talento e competitività: siamo entusiasti di proseguire questa collaborazione. Poi è in arrivò la Carrarese, a 76 anni dall’ultima volta».

Come è cambiata la Serie BKT in questi 6 anni?

«Abbiamo assistito a un’evoluzione positiva e a una crescita costante. Questo è ciò che ci ha consentito di portare il nostro marchio, i nostri valori e le nostre attività in sempre più città italiane, giunte a un totale di 41. Un’espansione numerica, in primis, che ha avuto un impatto significativo anche sul territorio e sulle comunità interessate dal torneo cadetto».

Possiamo definirlo il campionato dei giovani talenti?

«Assolutamente sì. La maggior parte delle squadre dedica grande attenzione alla crescita dei propri giovani, che hanno un trampolino di lancio verso traguardi ambiziosi. Anche la nostra partnership di lunga data con Lega B si basa sulla condivisione di valori, a partire dalla valorizzazione dei giovani. Abbiamo dedicato anche una rubrica a questi talenti nella nostra comunicazione digitale su Instagram. È una vetrina ideale, anche per guadagnare visibilità».

Piazze come Palermo, Bari, Genova e Catanzaro sono uno stimolo in più per i vostri progetti?

«Sicuramente sono uno stimolo in più per i tifosi. Loro contribuiscono a rendere ogni giornata più interessante e competitiva. E offrono un’opportunità unica per interagire con un pubblico appassionato. Basta vedere l’importanza che Fattore Campo sta guadagnando con gli anni. I tifosi che giocano di più al nostro contest BKT Premia, a fine stagione, contribuiscono alla ristrutturazione di campi di gioco abbandonati nelle loro città».

Nel 2022-23 peraltro il Bari ha stabilito il record di presenze allo stadio in occasione della finale di ritorno dei playoff.

«Le presenze allo stadio e il sostegno dei tifosi sono essenziali per il successo del campionato. La nostra volontà, però, è di coinvolgere tutti gli appassionati locali: Bari è il perfetto esempio perché prima della finale Playoff di ritorno, BKT ha organizzato in Piazza Libertà una Fan Zone in cui tutti, appassionati e no, potevano cimentarsi nel calcio di rigore contro il nostro robot para-tutto».

Come vi interfacciate al pubblico della Serie BKT?

«Il nostro approccio è basato su una comunicazione aperta e trasparente con i tifosi. Utilizziamo una combinazione di canali tradizionali e digitali per raggiungere il nostro pubblico inclusi social media, eventi dal vivo e campagne promozionali. Inoltre, le iniziative di engagement come “BKT Premia” e “Fattore Campo” hanno rafforzato il legame tra il torneo e le comunità locali, offrendo ai tifosi esperienze uniche e personalizzate».

Ritiene che il campionato, anno dopo anno, sia sempre più coinvolgente?

«Molto, lo è diventato negli anni. Grazie anche alle nostre iniziative e al costante miglioramento della qualità tecnica delle partite della Serie BKT, della distribuzione tramite i broadcaster, l’ambiente che avvolge i tifosi è dinamico e appassionante. L’aumento della competitività delle squadre, la crescita dei giovani talenti e l’impegno nelle comunità locali hanno contribuito a rendere la B avvincente e partecipata».

Le partnership strategiche hanno giocato un ruolo cruciale nel promuovere il campionato e nel migliorare la qualità delle interazioni e dei contenuti stessi offerti ai tifosi.

«Questa combinazione di fattori e di sinergie ha prodotto iniziative che il pubblico ha premiato in termini di partecipazione ma, cosa più importante, di apprezzamento. Continueremo a lavorare insieme per mantenere questo livello di coinvolgimento e per offrire un’esperienza sempre più appagante ai nostri tifosi, convinti che il meglio debba ancora venire».