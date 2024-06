Corriere dello Sport: “Vivarini-Frosinone si sblocca. Catanzaro-Aquilani? Tutte le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Il Bari alla carica per Mattia Compagnon (22) rientrato alla Juventus dal prestito alla Feralpisalò. L’esterno friulano gioca a destra col piede sinistro nel 3-4-2-1 il modulo preferito di Moreno Longo. Compagnon farebbe coppia con Sibilli che agirebbe a sinistra dietro la prima punta. Il Bari è sulle piste anche di Matteo Della Morte (24), seconda punta molto importante che il Vicenza non vorrebbe cedere e seguito anche dalla Juve Stabia. In difesa il ds Magalini cerca un paio di centrali che completerebbero con Vicari il reparto. L’obiettivo è sempre Marco Curto (25) in uscita dal Como. Ma lo vogliono diverse squadre, tra cui Cesena e Pisa si rischia un’ asta. Magalini dovrà gestire anche una dozzina di giocatori in uscita tra quelli rientrati dai prestiti e quelli che hanno voglia di giocare. Primo fra tutti la bandiera Nicola Bellomo (31) il difensore franco alerino Mehdi Dorval e il centrale napoletano Emmanuele Matino insieme con Gregorio Morachioli e il marocchino Ismail Achik .

MIGNANI A CESENA. Il tempio del “Manuzzi” ha accolto ieri Michele Mignani per la nuova reciproca avventura che comincerà con il raduno l’8 luglio e la partenza il 13 per il ritiro ad Acquapartita dopo una serie di test nel quartier generale di Villa Silvia.. Gli obiettivi, dopo il ritorno in B a suon di record, non sono dichiarati: «Con la società non ne abbiamo parlato e io sono una persona che non se ne pone. Credo che sarà il campo a stabilirli. L’importante è costruire una squadra competitiva, in cui ciascuno di noi dovrà dare il meglio di sé, giovani compresi. Cesena ha dimostrato di saper lavorare benissimo con la valorizzazione dei propri talenti e non vedo motivi per cambiare direzione».

ALTRI AFFARI. Ci sono diversi ex Cosenza sul taccuino del ds della Reggiana Pizzimenti. Tra questi anche Tommaso D’Orazio (34), elemento gradito a Viali, nuovo tecnico granata. Si attende l’annuncio dell’arrivo di Andrea Meroni (27), così come quello di Matteo Maggio (22). Idriz Voca (27), Manuel Marras (30) e Giacomo Calò (27) restano profili graditi, così come Mirko Antonucci (25). Della rosa della passata stagione, tra gli obiettivi che potrebbero anche restare in granata c’è sicuramente Manolo Portanova (24), che il Genoa potrebbe anche decidere di rimandare in prestito. Chi ha buone chance di tornare alla Regia è Filippo Romagna (27): l’infortunio che ne ha pregiudicato buona parte della passata stagione è alle spalle e a Reggio c’è la volontà di provare a ripartire insieme. In difesa rientrerà Diego Stramaccioni (21) dopo l’annata in prestito alla Juventus Next Gen. Dalla Fiorentina arriveranno Lorenzo Lucchesi (21) e Lorenzo Amatucci (20) e forse anche Filippo Distefano (21), con Pietro Comuzzo (19) che rimane un’alternativa per il reparto. Quello tra Giuseppe Caso (25) e il Sassuolo è un matrimonio che si farà: ballano qualche decina di migliaia di euro, ma i 2 richiesti dal Frosinone dovrebbero bastare. A proposito dei ciociari, sembra imminente l’ingaggio di Vincenzo Vivarini . Il patron Noto dovrebbe oggi liberarlo e affidare a sua volta la panchina del Catanzaro ad Alberto Aquilani .