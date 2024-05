Corriere dello Sport: “Borini un ciclone, ma la Samp non supera il Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla Sampdoria che nonostante la vittoria contro il Catanzaro non ha superato il Palermo in classifica.

Il desiderio di agguantare il 6° posto non si avvera per la Samp che nell’anticipo dei playoff fa bottino pieno a Catanzaro ringraziando capitan Fabio Borini (tripletta), autore di nella ripresa del micidiale uno-due che chiude una gara fino a quel momento incerta, divertente grazie alla voglia di superarsi con buone giocate e ritmi accettabili.

Pronti via: alla Samp servono soltanto 47” per indirizzare la gara con Borini che, sull’invito di Stojanovic calcia alto, subendo però il pestone di Miranda. È rigore certificato dal controllo Var e lo stesso capitano trasforma spiazzando Sala. Ospiti costretti a subire le folate giallorosse che si concretizzano nel meritato pari al 39’ con le sterzate di Oliveri (14° diverso giallorosso a segno) bravo a liberare il sinistro che trova la complicità nella deviazione di Ghilardi. L’equilibrio si spezza al 12’ grazie al tap in di Borini dopo il lavoro di Esposito. A stretto giro arriva il 3° sigillo di serata per Borini, su assist di Stojanovic.