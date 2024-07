Corriere dello Sport: “Bari, c’è Oliveri con Chajia. Palermo su Romagnoli. Le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Altri due colpi in arrivo per il Bari. Oliveri e Chajia. L’esterno destro e il trequartista. Aspettando il bomber di grido, il Bari prova a strutturare la squadra sul piano offensivo all’altezza delle pretese di Moreno Longo. Andrea Oliveri (21) era già con Magalini l’anno scorso nel Catanzaro totalizzando 26 presenze e 1 gol. Arriva dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. È arrivato il via libera anche dal Como per Moutir Chajia (26) che si era già accordato con Magalini. Decisiva in giornata l’opera di mediazione del ds barese per il riconoscimento di alcune spettanze al trequartista belga di origine marocchina, 28 presenze e 1 assist nel club lariano. Oggi raggiungerà la squadra in ritiro.

Il giovane attaccante barese Giacomo Manzari (23) prelevato a titolo definitivo dal Sassuolo. Aveva lasciato il club biancorosso dopo il fallimento con Giancaspro e la perdita del titolo sportivo. Ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Lorenzo Sgarbi (23), altoatesino di Bolzano, in prestito secco dal Napoli. E il terzo acquisto dopo Favasuli e Obaretin. E il portiere Alessandro Sorrentino (23) del Monza la prima scelta del Bari per la porta. In lizza anche l’esperto Nicola Leali (31) e il serbo Boris Radunovic (28) del Cagliari.

Tassello Juve Stabia. La Juve Stabia piazza il primo tassello per la porta. In attesa di conoscere il destino che la Spal riserverà a Demba Thiam (26), i campani si assicurano lo sloveno Kristjan Matosevic (27), prelevato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Triestina. Si guarda ancora in casa Vicenza, non solo per l’esterno Matteo Della Morte (24) sul quale però è forte il pressing del Catanzaro, ma anche per il trequartista Nicola Dalmonte (26) per dare manforte all’attacco già puntellato dagli arrivi di Riccardo Tonin (23) e Gabriele Artistico (22). A proposito del Catanzaro, da questa mattina sono state trattative avviate dal ds Ciro Polito, alcune già chiuse. Il difensore centrale Federico Bonini (22) della Virtus Entella e l’ala sinistra Giovanni Volpe (21), svincolato dal Potenza, sono pronti a firmare contratti lunghi col club calabrese che si assicura (prestito con diritto di riscatto a favore della Juventus NG) anche l’ala destra Mattia Compagnon (22), ultima stagione alla Feralpisalò. Sempre più vicino anche il portiere del Palermo Mirko Pigliacelli (31).

Il Frosinone aspetta Ambrosino e insegue Nonge Garritano va via? Bene avviato lo scambio di portieri col Crotone: Andrea Dini (28) in entrata e Andrea Sala (30) in direzione opposta. Il ds Ciro Polito punta anche sull’attaccante centrale portoghese Pedro Mendes (24) e valuta il terzino destro Mehdi Dorval (23) e il centrocampista centrale Ahmad Benali (32), entrambi del Bari. In uscita l’attaccante Tommaso Biasci (28) piace al Brescia. Il difensore Stefano Scognamillo (30) è valutato da Avellino e Benevento.

ALTRI AFFARI. Il Frosinone è vicino all’attaccante centrale Giuseppe Ambrosino (20) e segue il centrocampista della Juventus Joseph Nonge (19). Per quanto concerne le uscite, oltre a quella di Brescianini, Simone Romagnoli (34) piace molto al Palermo e alla Sampdoria, mentre Luca Garritano (30) viene valutato dal Cosenza.