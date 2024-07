Corriere dello Sport: “Il Pescara prende Accardi e tratta Karlsson e Zappella. Le trattative del giorno in C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

Manuel Ricciardi (24) si aggiunge all’elenco dei calciatori che l’Avellino dovrà vendere per ridurre una rosa di 36 elementi: l’esterno destro s’è rifiutato di rinnovare con gli irpini (offerta di 60.000 euro per due stagioni) e potrebbe risolvere il suo contratto. Due club interessati: Bari e Catania. Altre due operazioni in uscita prossime all’ufficialità: il terzino Luca Falbo (24) al Messina e il centrocampista Salvatore Pezzella (24) al Taranto che al Catania, oltre all’esterno Francesco Rapisarda (32), al mediano Nana Welbeck (30) e al trequartista Roberto Zammarini (28), ha chiesto pure l’attaccante Milos Bocic (24). Ufficiale l’ingaggio del portiere Alessandro Zanellati (25) da parte della Casertana: nelle ultime due stagioni al Padova. Al Team Altamura il portiere Francesco Di Biagio (20) e il terzino Andrea Poggesi (22), ex Aquila Montevarchi. Il Giugliano rinnova con Sergio Maselli (23) per altre due stagioni ed è in trattativa col Napoli per il trequartista Giuseppe D’Agostino (21). Intanto il difensore Riccardo Cargnelutti (25) si trasferisce a titolo definitivo al Crotone. Il Cerignola è in pressing sull’attaccante Luca Gagliano (23) del Padova.

COLPO CORAZZA? Il Potenza sfida il Benevento per l’attaccante Simone Corazza (33) del Cesena e ha ceduto l’attaccante Pasquale Esposito (16) al Lecce. Sempre valita la pista Marcel Buchel (33) in uscita dalla Spal. Potrebbe salutare, invece, i lucani la punta Salvatore Caturano (34): il Foggia ha offerto un biennale. I satanelli sono interessati al fantasista Ismail Achik (23) in uscita dal Bari, contatti col Messina per l’ala Emanuele Emmausso (26). Girandola di nomi per la difesa, in vantaggio c’è adesso Agostino Camigliano (30) della Pro Vercelli. Ai saluti infine il capitano Alberto Rizzo , in scadenza che ha firmato con la Feralpisalò. P

ESCARA IN AZIONE. Ufficiale l’arrivo al Pescara di Andrea Accardi (28) difensore esterno ex Palermo e Virtus Francavilla. Ottar Magnus Karlsson (27) del Venezia pista calda per l’attacco. Possibile ritorno del difensore Davide Zappella (26) . Davide Di Pasquale (26) è stato ceduto al Crotone che valuta anche Edoardo Vergani (23). S ulla lista dei partenti c’è Alessandro Plizzari . Sul portiere scuola Milan ci sono il Venezia in A e lo Spezia in B. L’A. Cerignola insiste per Luigi Cuppone (27).

ALTRI AFFARI. Il Campobasso ha ufficializzato l’attaccante Riccardo Forte (25) ex Sestri Levante: triennale. Il Carpi prolunga con il difensore Matteo Rossini (26) e si assicura l’attaccante Marcello Sereni (27) dalla Pro Sesto. Alla Giana il difensore Luca Ferri (33) dal Trento e l’attaccante Federico Renda (19) dal Sant’Angelo: biennale. L’Alcione Milano ha annunciato il portiere Federico Agazzi (20) dalla Cremonese, già in passato con i milanesi, e il difensore Giacomo Stabile (19) dall’Inter. Il Renate ha ingaggiato il centrocampista Andrea Bonetti (20) dalla Juventus: triennale. All’Union Clodiense l’attaccante Thomas Scapin (21) ex Olbia. Per la Virtus Verona il portiere Gabriele Fortin (20) dalla Vis Pesaro nonchè i ritorni, in prestito, del terzino sinistro Mattia Rigo (19) dal Verona e del difensore Luca Munaretti (22) dalla Cremonese. Al Vicenza l’attaccante Claudio Morra (29) dal Rimini: triennale. Hanno rinnovato fino al 2026 la Lucchese col difensore Nicolò Fazzi (29) e il Lumezzane col difensore Cesare Pogliano (26). Confermati alla Pianese Federico Mastropietro (25), al Caldiero Terme Andrew Afful Amoh (26) e Alberto Filiciotto (31). L’Ascoli ha ufficializzato il primo contratto da professionista per la mezzala Luca Lo Scalzo (17).