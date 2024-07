Corriere dello Sport: “Pongracic, affare Lecce. E l’Udinese apre a Sanchez. Le trattative del giorno in A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Il Lecce realizza un’altra plusvalenza importante, storica, con la cessione di Marin Pongracic (26) al Rennes per circa 14 milioni di euro più bonus, al raggiungimento di determinati obiettivi. Dopo la prima offerta da 12 milioni spedita la scorsa settimana, il club francese ha infatti aumentato la parte fissa accontentando le richieste di Pantaleo Corvino, che per il suo difensore partiva da una valutazione di 20 milioni. E si tratta di un’altra vendita considerevole firmata dal responsabile dell’area tecnica giallorossa che, solo un anno fa, aveva pagato appena 1,6 milioni di euro il giocatore ex Wolfsburg, sempre sotto i riflettori nell’ultima stagione per la sua annata da protagonista.

Queste sono anche le ore di Marco Brescianini (24). Il centrocampista del Frosinone è ad un passo dall’Atalanta, che è sempre stata la società in vantaggio per acquisire il suo cartellino in questa sessione di calciomercato. Ricordiamo che il Milan detiene il 50 per cento sulla rivendita; per il Frosinone, che lo ha comprato dai rossoneri per 200 mila euro, una plusvalenza importantissima. Non solo Brescianini per il centrocampo: i nerazzurri hanno infatti puntato con decisione anche Matt O’Riley (23) del Celtic.

LE ORE DI SANCHEZ. Movimenti in mezzo al campo pure per il Venezia. Dopo aver preso Gaetano Oristanio (21) dall’Inter, i lagunari non mollano infatti la presa su Hans Nicolussi Caviglia (24) della Juventus. Del resto Eusebio Di Francesco (54) voleva il talento bianconero già a Frosinone e adesso spera di poterlo accogliere in questa nuova avventura.

L’Udinese ha in pugno Iker Bravo (19), attaccante del Bayer Leverkusen con un passato nel Real Madrid e nel Barcellona, da tempo nei radar dei friulani. L’operazione è di fatto conclusa e ora si attende solo la comunicazione sull’arrivo dello spagnolo in Italia. Sempre l’Udinese è alla finestra per il sogno Alexis Sanchez (35), svincolato dopo lo scudetto con l’Inter e determinato a vivere un’altra stagione importante. Per il cileno non c’è una vera e propria trattativa o un’offerta ufficiale. Semplicemente, se El Nino Maravilla non trova un accordo con il Marsiglia o con un’altra società di livello internazionale, i friulani sono pronti ad accoglierlo a condizioni ritenute vantaggiose. I tifosi, del resto, non lo hanno mai dimenticato e sarebbero felicissimi di un Sanchez-bis.

DOPPIO COLPO. Da Udine a Como, dove i lariani sentono di essere ancora più vicini al difensore ex United Raphael Varane (31) e a Rodri Sanchez (24) del Real Betis. Il duttile centrocampista ha dato la sua disponibilità a Cesc Fabregas e adesso è in attesa di un accordo tra le due dirigenze, sulla base di 6 milioni di euro.

Aspettando Roberto Piccoli (23), il Cagliari valuta anche l’arrivo di un altro attaccante vista la partenza di Gianluca Lapadula (34). E nella lista dei preferiti di Davide Nicola c’è una sua vecchia conoscenza, ovvero Antonio Sanabria (28) del Torino. Il goleador potrebbe lasciare il Piemonte e ha avuto contatti anche con il Monza di Alessandro Nesta, ma con l’ex allenatore dell’Empoli c’è un legame speciale.

Capitolo portieri: il Genoa considera sempre Leo Roman (24) un piano B rispetto alla prima scelta Dominik Kotarski (24), mentre il Parma aspetta il via libera per il giapponese Zion Suzuki (21).