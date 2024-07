Corriere dello Sport: “Avellino: Fofana. Pescara, Damiani e Luperini rinforzi giusti per Baldini. Tutte le trattative del giorno in Serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

In arrivo dal Monza l’esterno d’attacco Andrea Ferraris classe 2003. Assalto a Samuele Damiani (26, nella foto) centrocampista del Palermo. Altro centrocampista nel mirino della società del presidente Daniele Sebastiani è Giovanni Foresta (28) dell’Alessandria. Il Pescara pensa anche a Gregorio Luperini (30) della Ternana. Potrebbe tornare a vestire la maglia biancazzurra Gianmarco Cangiano (22). L’attaccante di proprietà del Bologna è apprezzato dai dirigenti abruzzesi anche se l’ultima parola spetterà a Baldini.

Al momento resta a Pescara anche Davide Merola (24). Alla società adriatica non sono pervenute offerte soddisfacenti e dunque il giocatore di origine campana partirà per Palena. Non resterà a Pescara, nonostante sia sotto contatto Edoardo Vergani (23) seguito da alcune società di C, fra cui il Foggia. In partenza anche Luigi Cuppone (27). Il direttore sportivo Daniele Delli Carri lavora per reperire almeno due punte di peso, considerando la presenza in organico, oltre che di Vergani, del solo Cristian Tommasini (26). Il neo tecnico Silvio Baldini arriverà sabato a Pescara ma verrà presentato lunedì a Palena quando inizierà il ritiro.

Visite mediche e firma per Alessio Tribuzzi (25): l’esterno offensivo si trasferisce dal Crotone all’Avellino. Giorni decisivi per gli irpini, che dovrebbero chiudere per l’acquisto della mezzala Dimitrios Sounas (29) dal Catanzaro e valutano alternative a Galo Capomaggio (27), che il Cerignola non intende mollare per meno di 400mila euro. Si segue la pista che conduce alla Triestina, al mediano Lamine Fofana (26). Per la fascia sinistra, l’Avellino attende notizie da Vicenza per Filippo Costa (29) e intanto valuta Daniele Donnarumma (32) del Cesena. La Casertana blinda la porta con Alessandro Zanellati (24), ex Padova. Tre acquisti per il Potenza, che ha ingaggiato il difensore centrale Giacomo Sciacca (27), la scorsa stagione alla Casertana, il terzino destro Vincenzo Galletta (20), ex Acireale e l’attaccante Emanuele Schimmenti (22), già in rossoblù in passato. Piace Marcel Buchel (33), centrocampista in uscita dalla Spal. Idea a centrocampo per il Sorrento che ha chiesto notizie al Taranto per Antonio Matera (28). Il Giugliano ha rinnovato per due stagioni il contratto del portiere Danilo Russo (37). L’attaccante Franco Sosa (28) interessa invece al Picerno.

FOGGIA SU TUMMINELLO. Il Foggia avrebbe fatto un primo sondaggio per l’attaccante del Crotone Marco Tumminello (26), che a sua volta sarebbe interessato all’attaccante della Juve stabia Mario Aprea (19). Dopo aver presentato l’allenatore Pasquale Padalino (52), il Latina ha ufficializzato già due nuovi acquisti: il difensore Antonello Vona (20), nato a Parma ma nell’ultima stagione a Brindisi, e Sevo Ciko (24), centrocampista di origini albanesi, che proviene dall’Az Picerno.

PERUGIA IN AZIONE. Il nuovo sogno è l’attaccante Claudio Morra (28) del Rimini. Il Perugia spera di coronarlo, anche se fino ad oggi gli obiettivi via via individuati si sono vaporizzati. Il ds Giugliarelli potrà contare, per chiudere la trattativa, sugli introiti della cessione di Edoardo Iannoni (23), ma le cose stanno trascinandosi per le lunghe. Intanto è ufficiale il ritiro a Bagno di Romagna dal 20 al 30 luglio. In entrata la prima operazione del nuovo ds dell’Ascoli Emanuele Righi potrebbe essere il prestito dalla Lazio del centrocampista Marco Bertini (22), l’anno scorso alla Spal, club in cui lavorava Righi.

OGGI ASSEMBLEA LEGA PRO (ant.gal.) – Stamane, a Firenze, l’assemblea delle società di Lega Pro: fra gli argomenti all’ordine del giorno la relazione del presidente Matteo Marani sulla passata stagione e quella attuale, l’esame e l’approvazione delle proposte di modifica al codice di autoregolamentazione, la commercializzazione dei diritti audiovisivi post 2025.