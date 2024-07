Gds: “Palermo, occhi sul difensore dell’Hellas Verona Ceccherini”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

Il Palermo si sta muovendo attivamente sul mercato per rafforzare sia l’attacco che la difesa in vista della prossima stagione. Oltre all’acquisto di Henry in attacco, il club è interessato a consolidare la sua difesa, mostrando un particolare interesse per Federico Ceccherini del Verona.

Ceccherini, con una solida esperienza accumulata tra Serie A e Serie B, potrebbe rivelarsi un innesto prezioso, soprattutto se il Palermo dovesse confermare la cessione di uno tra Nedelcearu, Lucioni o Graves.

