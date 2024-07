Gds: “Il Palermo centra un doppio colpo, con Nikolaou arriva pure Henry”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e l’imminente arrivo di Henry.

Il Palermo sta vivendo una fase intensa di mercato, con manovre importanti che riguardano l’attacco della squadra. L’arrivo di Henry dal Verona è quasi completato, segnando una svolta significativa per il club rosanero. Il francese, che ha dimostrato le sue qualità nel biennio 2019-2021 in Belgio con il Leuven dove ha segnato 37 gol in 62 partite, è destinato a sostituire Soleri, il quale è prossimo al trasferimento allo Spezia.

La trattativa tra De Sanctis e gli scaligeri è decollata nella serata di lunedì ed è proseguita quasi ininterrottamente fino alla tarda mattinata di ieri, quando i club hanno trovato l’accordo: Henry, del quale si aspetta il definitivo assenso a scendere di categoria, arriverebbe in prestito oneroso (300 mila euro) con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni ovvero promozione e raggiungimento di un determinato numero di gol e presenze.

Nel 2023/24 il francese è sceso in campo 19 volte tra campionato e Coppa Italia, andando a segno in tre occasioni: è stato inoltre protagonista di due episodi significativi nelle trasferte con Inter e Lecce, nel primo caso sbagliando all’ultima azione il rigore del pareggio (dopo che lui stesso aveva segnato il momentaneo 1-1) e nel secondo venendo colpito con una testata da D’Aversa, poi esonerato dai salentini. Il punto più alto della sua carriera è arrivato in Belgio nel biennio 2019-2021, quando con la maglia del Leuven ha messo a segno 37 reti in 62 partite.