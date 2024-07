Gazzetta dello Sport: “Il nuovo pallone è il Kombat Ball: 8 anni con Kappa”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su quello che è il nuovo pallone della Serie B che oggi verrà presentato ufficialmente a La Spezia.

Stasera, in occasione del sorteggio del calendario della Serie B, sarà presentato il nuovo pallone ufficiale Kombat Ball: per l’ottava stagione è stata ancora Kappa a disegnarlo e verrà svelato con un video in cui il pallone si trasforma in una mongolfiera che attraversa alcuni scorci delle città del torneo e arriva allo stadio Picco.