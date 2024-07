Gazzetta dello Sport: “Serie B, oggi a La Spezia il calendario. Ma c’è il caso diritti tv”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calendario di Serie B che verrà svelato oggi.

Una settimana dopo la A, anche la Serie B può conoscere il suo calendario. Stasera alle 19 in piazza Europa a La Spezia (diretta su YouTube e i canali social di Lega B, oltre che Sport Mediaset) viene svelato il cammino con le 38 giornate del 2024-25, con tutte le sue novità, senza le orrende X della passata stagione (e non solo) in attesa delle vicende giudiziarie. Stavolta le 20 partecipanti si conoscono e l’attesa sarà tutta per sapere contro chi si debutta, contro chi si finisce e quando ci sarà la partita più attesa.

Diritti tv Semmai la gente vuol sapere – se non andrà allo stadio – dove potrà vedere le partite, visto che ancora non sono stati assegnati i diritti tv. Per la verità lo vogliono sapere anche le società, che hanno cominciato il mercato senza conoscere su quante risorse potranno contare. Il primo bando è andato deserto, un secondo è stato pubblicato con nuove modalità e si attendono sviluppi, sapendo comunque che di certo non arriveranno più i 43 milioni all’anno dell’ultimo triennio (tra Sky, Dazn ed estero) e che la mutualità dalla Serie A avrà una riduzione di 18 milioni. Se ne parlerà alle 16.30 nell’Assemblea nella quale il presidente Balata aggiornerà i club e verrà decisa una modifica dello Statuto per vendere alcuni diritti in proprio (per esempio gli highlights) come specificato nel nuovo bando.