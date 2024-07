Gds: “Nikolaou atteso a Livigno, Soleri pronto ad andare in Liguria”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo con Soleri pronto a lasciare i rosanero per andare in Liguria.

Un colpo in difesa può diventare ufficiale già in giornata, dal momento che Nikolaou ha svolto ieri le visite mediche dopo aver salutato in tarda mattinata gli ormai ex compagni dello Spezia in ritiro: il greco lascia gli «aquilotti» dopo 112 presenze e due gol in tre anni, pronto per diventare uno dei nuovi leader emotivi e tecnici della retroguardia rosanero. Per un Nikolaou che arriva a Livigno c’è un Soleri pronto ad andarsene in Liguria a titolo definitivo, mentre per Aurelio dovrebbe passare ancora qualche giorno (presumibilmente in attesa del rientro di Lund) ma l’operazione andrà comunque in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il mercato non si ferma a Henry e Nikolaou. I prossimi giorni saranno decisivi per raggiungere la fumata bianca sull’acquisto di Niccolò Pierozzi dalla Fiorentina: tra i due club ballano gli ultimi dettagli ma l’affare è destinato ad andare in porto per una cifra vicina ai 3 milioni, assicurando a Dionisi un altro giovane di belle speranze sulla corsia destra, dove Buttaro non è riuscito a dare in questi anni le garanzie necessarie. Chiuse queste operazioni De Sanctis concentrerà le sue attenzioni su centrocampo e comparto esterni, guardando per entrambi in casa Frosinone: Mazzitelli è il preferito in regia, Caso lo è in attacco e anche lui, come Henry, aveva già catturato in passato l’interesse del Palermo.