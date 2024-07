Corriere dello Sport: “Cagliari scatenato più Felici con Viola. Il Lecce presenta Pierret. Le trattative del giorno in Serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Programma rispettato: ieri sera il Cagliari ha accolto l’attaccante Mattia Felici (23) dalla Feralpisalò, con cui conservava un accordo da diverso tempo e che era stato segnalato anche da Davide Nicola. Oggi, quindi, le visite mediche del calciatore, prima della firma sul contratto di quattro anni: al club lombardo andrà 1 milione di euro, più il prestito di Nicolò Cavuoti (21), per una valutazione complessiva sui 2 milioni. Siamo poi ai dettagli per Nadir Zortea (25) e Roberto Piccoli (23): entrambi i giocatori hanno raggiunto da settimane l’accordo con i sardi e, con in tasca il doppio sì, il ds Nereo Bonato resta al lavoro con l’Atalanta per definire le cifre finali dell’operazione.

L’esterno viene in ogni caso valutato sui 5 milioni, mentre l’attaccante, reduce dal prestito al Lecce, sui 12. Questi sono anche i giorni di Gianluca Gaetano (24) perché il giocatore ha scelto: vuole tornare in Sardegna dove si è espresso a grandi livelli e si è trovato benissimo. Ora i sardi aspettano solo il via libera di Antonio Conte per proseguire l’operazione che permetterebbe alla società di Tommaso Giulini di riportare a Cagliari il calciatore a titolo definitivo. Si avvicina, intanto, anche il rinnovo di Nicolas Viola (34): i rossoblù hanno di fatto raggiunto un accordo di massima con il centrocampista, per un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. E invece M’Bala Nzola (27)? Al momento i suoi costi vengono ritenuti troppo alti, ma il suo file potrebbe essere riaperto più avanti.

DOPPIO COLPO. Anche il Venezia è pronto ad accogliere due nuovi innesti, ovvero Gaetano Oristanio (21) e Filip Stankovic (22) dall’Inter. Il primo si era promesso ai lagunari dal momento in cui ha rifiutato il Genoa che, secondo i piani iniziali voleva inserirlo nell’operazione Josep Martinez (26).

Alexis Sanchez (35) può tornare al Marsiglia. Sono infatti confermati i contatti tra la società francese e l’attaccante cileno, svincolato da giugno e determinato a vivere un’altra stagione in una squadra importante, dopo lo scudetto vinto con l’Inter. Como letteralmente scatenato. In attesa dell’arrivo del portiere Pau Lopez (29), previsto per questa settimana, i lariani restano in contatto con l’entourage di Raphael Varane (31) per trovare l’intesa totale sul contratto. Il difensore francese ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia, anche se vanno definiti ancora alcuni aspetti. I riflettori restano poi puntati sull’attaccante Rodri Sanchez (24) e sull’argentino Luka Romero (19) del Milan.

OFFERTE PER RAMADANI. Ieri il Lecce ha presentato il centrocampista francese Balthazar Pierret (25): «Corvino mi ha convinto subito a scegliere questo club», le parole del calciatore preso a zero.

Ylber Ramadani (28) ha, nel frattempo, cambiato agente affidandosi a Fali Ramadani. E proprio gli ottimi rapporti del procuratore con diversi club inglesi e tedeschi infiammano il mercato del classe ‘96 che Pantaleo Corvino potrebbe vendere a fronte di offerte irrinunciabili, sui 12 milioni di euro. Ufficiale la cessione del difensore Caleb Okoli (22) al Leicester per 15 milioni di euro, mentre il duttile fantasista russo Aleksey Miranchuk (28) è vicinissimo all’Atlanta United. Il Verona infine ha ufficializzato il pagamento della clausola del centrocampista marocchino Abdou Harroui (26).