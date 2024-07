Tmw: “Catanzaro, in arrivo Pigliacelli dal Palermo. Si attende ok da Manchester”

Il Catanzaro ha messo a segno un importante colpo di mercato. In arrivo dal Palermo, il portiere Mirko Pigliacelli ha raggiunto un accordo totale con il club per un contratto di due anni, con un’opzione per un terzo anno. Il trasferimento, definitivo, segna un importante rinforzo per la squadra calabrese, che attende solo gli ultimi dettagli burocratici, compreso l’ok del City Football Group da Manchester, per ufficializzare l’acquisto. Pigliacelli, quindi, si unirà presto alla formazione di Fabio Caserta. La notizia è stata riportata da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com.

