L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’apertura del museo del Palermo, fissata per il 1 novembre 2020, in concomitanza con i 120 anni della storia della società rosanero. Evento già pubblicizzato con una scritta sulla facciata del “Barbera”, accompagnata dall’hashtag “Siamo Aquile da 120 anni” e dal countdown in vista del traguardo.