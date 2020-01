L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Marina di Ragusa. Il problema è che nelle ultime settimane il Palermo ha faticato a segnare: 9 gol nelle ultime 10 partite con l’ausilio di 3 rigori. Oggi sarà un test anche per la difesa a tre, che verrà proposta per la prima volta in trasferta. Il dubbio in attacco verrà sciolto poco prima di scendere in campo. Le ultimissime favoriscono le tre F (Floriano, Ficarrotta, Felici) a discapito di Sforzini che potrebbe dire la sua nell’ultima mezz’ora. Un 3-4-3 mascherato con Felici un po’ più arretrato, in modo da permettere a Langella di posizionarsi verso l’interno. Tra i convocati manca Accardi, fermato da un nuovo problema muscolare. Da sottolineare la presenza di Santana, che viaggerà con la squadra nonostante il grave infortunio.