Corriere dello Sport: “Approccio pacato e mai sopra le righe. Filosofia di gioco chiara, ecco come il Palermo ha scelto Dionisi”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Dionisi nuovo allenatore del Palermo.

Alessio Dionisi, ormai prossimo alla firma come nuovo allenatore del Palermo, è un tecnico con una filosofia di gioco chiara e ben definita. Le sue squadre sono note per il bel gioco e l’efficacia offensiva. Durante la stagione 2020/21, Dionisi ha portato l’Empoli alla promozione in Serie A, chiudendo al primo posto in classifica con il miglior attacco del campionato. Successivamente, con il Sassuolo, ha confermato la sua abilità nel gestire squadre ambiziose, seguendo le orme di De Zerbi e valorizzando giovani talenti come Scamacca e Raspadori, entrambi convocati per gli Europei con l’Italia.

Dionisi ha già lavorato con alcuni giocatori dell’attuale rosa del Palermo, il che potrebbe facilitare la transizione e l’implementazione dei suoi schemi. A Empoli ha allenato Leonardo Mancuso, che ha segnato 20 gol sotto la sua guida, anche se va riscattato dal Monza. Ha inoltre avuto a disposizione Leo Stulac e Samuele Damiani, quest’ultimo di ritorno dal prestito alla Juventus Next Gen. A Venezia, ha allenato Pietro Ceccaroni e Francesco Di Mariano.

Oltre alle competenze tecniche, Dionisi è apprezzato per il suo approccio pacato e mai sopra le righe, che lo rende un interlocutore sempre interessante e mai banale, in linea con un atteggiamento “british” che ben si adatta all’ambiente di Palermo. Queste qualità, unite alle sue competenze tecniche e alla sua capacità di valorizzare i giocatori, fanno di lui il candidato ideale per guidare il Palermo verso nuove ambizioni.