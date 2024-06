Corriere dello Sport: “Palermo, per Dionisi intesa totale. Prima l’annuncio del nuovo ds, c’è Accardi?”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sulla ricerca di tecnico e direttore sportivo. Con Dionisi intesa totale, scrive il quotidiano. Intanto per i ruolo di ds spunta il nome del palermitano Pietro Accardi.

La situazione del Palermo si sta evolvendo rapidamente con importanti decisioni imminenti riguardanti la nomina del nuovo direttore sportivo e dell’allenatore. Per quanto riguarda la panchina, Alessio Dionisi è il candidato principale, preferito anche rispetto ad altre opzioni come Paolo Zanetti. Dionisi, che ha esperienza in Serie A nelle ultime tre stagioni, ha già avuto contatti positivi con la società e c’è disponibilità reciproca per raggiungere un accordo a breve termine. La proposta prevede un contratto pluriennale con bonus legati agli obiettivi, e sia il City che l’allenatore sembrano essere in sintonia su molti aspetti.

La strategia del club prevede prima l’annuncio del nuovo direttore sportivo e successivamente quello dell’allenatore, per confermare un processo decisionale condiviso e trasparente. La proprietà estera del club offre massima autonomia ai manager locali, garantendo comunque la supervisione necessaria.

Per quanto riguarda il ruolo di DS, le ipotesi sono ancora aperte. Si cerca un giovane dirigente che possa integrarsi bene nel contesto e collaborare con Riccardo Bigon, consulente del City. Leandro Rinaudo, attuale DS, è in scadenza di contratto e la sua permanenza è incerta dopo una stagione non particolarmente brillante. Altri nomi come Gianluca Petrachi e Mauro Meluso hanno perso quota, mentre l’idea di Pietro Accardi, ex giocatore del Palermo e attuale DS di successo a Empoli, rimane suggestiva ma non confermata.

Il Palermo è determinato a concludere entrambe le operazioni rapidamente, considerando che il 7 luglio inizierà la prima fase del ritiro a Livigno. Questo tempismo è cruciale per preparare adeguatamente la squadra per la prossima stagione e per stabilire una base solida per i futuri successi del club.