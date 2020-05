L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla della situazione legata al Catania. Potremmo non sentire più «clamoroso al Cibali» – scrive il quotidiano, rischia di scomparire il Catania, ora in serie C. Dalle indagini della Procura, guidata da Carmelo Zuccaro, è emerso uno stato di grave crisi finanziaria della società. Il club avrebbe debiti nei confronti di Riscossione Sicilia per 7.557.681 euro dei quali immediatamente procedibili oltre 4.000.000. Inoltre – prosegue il quotidiano – vi sono 14.583.778,32 di euro di debiti in corso di accertamento.