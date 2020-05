L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla delle scelte di conte per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus che prenderà il via domani. Dai governatori delle regioni – scrive il quotidiano – arriva la minaccia di non firmare il Dpcm, e il premier è stato costretto a riaprire il tavolo all’1 di notte. Il nodo è l’accordo che era stato concluso e prevedeva la modifica dell’articolo 6 e l’adozione delle linee guida. Conte non le ha allegate al Dpcm e dai presidenti di Regione è arrivato lo stop con un confronto andato avanti tutta la notte e dall’esito tutt’altro che scontato.