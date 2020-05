L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le parole del premier Giuseppe Conte, in vista della Fase 2 vera e propria del Coronavirus che partirà domani. «Ricominciare ma con prudenza. Da lunedì riprende la vita sociale, gli incontri con gli amici. I dati sono incoraggianti, dobbiamo correre un rischio calcolato. Non possiamo aspettare il vaccino, altrimenti ci ritroveremmo con un tessuto sociale fortemente danneggiato». Questa, dice, «è un’emergenza pesante, che sta assorbendo grandi energie economiche fisiche e anche morali ma non possiamo permettere di fermarci».