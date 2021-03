L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità:

«Incidenti col vaccino AstraZeneca? Con altrettanta chiarezza e fermezza, va detto che non vanno tratte conclusioni affrettate sul nesso di causalità. Occorre basarsi sulle evidenze, altrimenti si rischiano reazioni emozionali. E non dimentichiamoci che l’efficacia del vaccino AstraZeneca è assai elevata, essendo superiore all’80% per tutte le manifestazioni di Covid-19 e si avvicina al 100% per la copertura dalle forme gravi. Contribuirà a proteggerci dall’epidemia».





«Seguendo il principio di massima cautela, si è deciso d’innalzare il livello delle misure, nella logica di contenere la diffusione del virus, così da trovarci in una situazione epidemiologica più favorevole dopo Pasqua. Sardegna? È un modello da valorizzare, dimostra come si possa scendere sotto la soglia dei 50 casi ogni 100 mila abitanti, ritenuta critica per garantire il tracciamento dei positivi. È possibile che la regione sia stata facilitata da una situazione più gestibile rispetto ad altre aree del Paese».