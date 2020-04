L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla del premier Giuseppe Conte, apparso stanco e arrabbiato nella conferenza stampa di ieri. Sono arrivate parole dirette nei confronti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni dopo le voci sul Mes. «Come fai a collaborare con una opposizione che ti chiama traditore dello Stato? —si è sfogato a cose fatte il premier — Mi hanno dato dello spergiuro nel momento più drammatico dal Dopoguerra». «Faccio i nomi e i cognomi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre, ma guarda negli occhi gli italiani. E’ una menzogna. Non ha firmato alcuna attivazione del Mes, perché non ne ha bisogno e lo ritiene inadeguato» – ha aggiunto Conte -.