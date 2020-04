L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla del nuovo decreto presentato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Confermati i divieti fino al 3 maggio, ma qualcosa dopo Pasqua potrà ripartire. Da martedì – si legge – riapriranno librerie, cartolibrerie, e negozi di abbigliamento per neonati e bambini. Via libera anche a diverse aziende come quelle specializzate in silvicoltura e fabbricazione dei computer. Chi deve arrivare in Italia per motivi di lavoro invece, potrà farlo presentando un autocertificazione al momento della partenza e potrà rimanere nel paese per 72 ore, prorogabili per altre 48.