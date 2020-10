C’è grande attesa per il 15 ottobre, quando il premier Conte emetterà un nuovo dpcm per contrastare il Coronavirus. L’edizione odierna del “Corriere della Sera” fa il punto della situazione sulla nuova ordinanza restrittiva.

La norma che si vuole inserire è quella di applicare il divieto di assembramento impedendo ai cittadini di sostare davanti a bar e ristoranti.





Un freno alla movida che in molti luoghi è incontrollata e, dicono gli scienziati, è tra le cause principali del numero crescente ogni giorno di nuovi positivi. L’obiettivo è sempre quello dichiarato di non arrivare al lockdown, come annunciato e ribadito sempre dal ministro per la salute, Roberto Speranza. Secondo questa regola si potrà entrare nelle sale o rimanere all’aperto, purché si stia seduti al tavolo e si garantisca il distanziamento tra le persone.

Se non c’è posto si deve andare via. Non si potrà stare in piedi all’aperto come accade in piazze e strade soprattutto la sera. E questo vale anche peri gruppi di giovani che si riuniscono nei parchi o in altri luoghi, anche se isolati. La norma servirà ad evitare la chiusura in orario anticipato di bar e ristoranti, o addirittura la chiusuraa ipotizzata se la situazione dovesse peggiorare.

Intanto tiene banco la possibile chiusura delle regione in caso di aumento vertiginoso dei contagi, ieri il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, non ha voluto escludere questa possibilità.