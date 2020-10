L’emergenza Coronavirus in Italia si fa sempre più pesante, i contagi crescono di giorno in giorno. Ieri sono aumentati a 5372 i positivi in 24h, l’edizione odierna del “Corriere della Sera” fa il punto della situazione.

A voler commentare la situazione ci ha pensato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto appellarsi al senso di responsabilità degli italiani:





«La libertà non è un fatto esclusivamente individuale, ma si realizza insieme agli altri, richiedendo responsabilità e collaborazione», ha detto Mattarella durante il ricevimento al Quirinale della nuova presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou.

Mattarella ha continuato dicendo: «Noi italiani amiamo la libertà ma anche la serietà contro la pandemia. Tenere aperta l’Italia è una responsabilità comune. L’andamento dell’emergenza sanitaria causata dal Covid richiede all’Unione europea la massima tempestività nella messa in campo di tutte le misure necessarie. Per questo mi auguro che siano presto superati i tentativi di rallentamento».