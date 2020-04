L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla di fase 2 dell’emergenza Covid-19 che partirà il 4 maggio in Italia. Nel Governo – si legge – sta maturando la convinzione di dover aprire tutti i negozi al dettaglio che sono in condizioni di garantire la sicurezza di personale e clienti con mascherine e guanti, la distanza di un metro, le fila all’esterno e i dipendere per il disinfettante alle casse. I negozi di vestiti dovranno sanificare i camerini e gli abiti dopo che sono stati provati.