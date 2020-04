L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla della fase 2 in Italia che partirà il 4 maggio. Per contenere il contagio da Coronavirus in alcuni casi la distanza tra le persone potrebbe essere aumentata fino a due metri e potrebbe esserci ancora il vincolo di spostarsi solo all’interno del proprio comune. Si potrà passeggiare, andare a correr e fare sport lontano da casa ma da soli. Si potranno incontrare familiari con mascherine e guanti. I viaggi in aereo saranno infine diversi: si dovrà indossare a bordo del mezzo la mascherina e il post accanto ad ognuno dovrà essere lasciato libero.