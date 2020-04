L’edizione odierna del “Corriere della Sera”, fa sapere come la data del 4 maggio non significhi “liberi tutti”. Potrebbero esserci nuovo lockdown locali che potrebbero verificarsi in tre casi: un nuovo picco di contagi, la mancanza di posti letto negli ospedali Covid o nelle terapie intensive o la mancanza di di dispositivi di protezione come le mascherine.