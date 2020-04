L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul Reddito di emergenza. Allo studio un nuovo bonus tra 200 e 400 euro a favore dei collaboratori domestici (colf e badanti), parametrato sull’orario di lavoro. Per la famiglia, potrebbe arrivare un bonus una tantum sui figli fino a 14 anni parametrato sul reddito. Probabile anche l’istituzione di un bonus per le famiglie che faranno le vacanze in Italia: potrebbe arrivare fino ad un massimo di 325 euro.