L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità: «Il vaccino non arriverà prima di fine anno. Convivere col virus significa riprogettare le giornate. No agli orari di punta in tutte le fasi di vita quotidiana. Gli eventi di massa nei prossimi mesi sono da evitare. Costume in estate? Anche in terrazzo, la mia è una battuta. Non si può pensare a spiagge affollate».