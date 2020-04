L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sui reati al tempo del Covid-19. Le ultime operazioni anti-frode tra Pescara e Messina, hanno portato al sequestro di 21.000 mascherine con il marchio di omologazione europea contraffatto e 800 litri di presunto gel igienizzante, spacciato per disinfettate e conforme alle regole. A Milano e Roma, intercettate due consegne di marijuana e hashish via fattorini liberi di circolare. Aumenta la violenza tra le mura domestiche: almeno sei femminicidi in due mesi di quarantena.