L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul Reddito di Emergenza. Nuovi bonus da 600 euro per i baby sitter e bonus per autonomi portato fino a 800. Stop ai licenziamenti per altri due mesi e arrivano altre 9 settimane di cassa integrazione in deroga, oltre a contributi per badanti e colf e al reddito di emergenza. Si arricchisce il deceto Aprile che contiene nuove misure economiche per affrontare l’emergenza. Si va verso una sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni per i debiti con il fisco e verso lo slittamento fino al 30 settembre 2020 dell’invio delle cartelle esattoriali.