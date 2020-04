L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. La società attende un segnale per poter programmare la Serie C. L’impressione è che il campionato di Serie D possa non ripartire a causa delle difficoltà relative al protocollo sanitario da rispettare. Se non si riusciranno a giocare le partite rimanenti, il Palermo verrebbe promosso nella terza serie. Mirri e Di Piazza dovrebbero continuare a convivere, consapevoli che gli impegni economici sono destinati a crescere, specialmente in un’ottica di ritorno in Serie B (come da programmi iniziali).