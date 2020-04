L’edizione odierna del “Corriere della Sera” analizza gli sviluppi della fase 2. La task force guidata da Vittorio Colao valuta l’idea di riaprire le attività produttive a partire dalle aree in cui la densità produttiva è più bassa e ci sono meno fabbriche. E’ molto probabile che prima del 3 magio, il premier Conte possa firmare un nuovo decreto per far ripartire qualche attività: dovrebbe arrivare lunedì e riguardare il settore della moda e del tessile. Si valuta anche la possibilità di sostituire l’attuale autocertificazione con un’app sul telefonino. Una delle raccomandazioni su cui punterà il Governo per la riapertura sarà lo scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita dalle fabbriche e dagli uffici.